Piek in aantal meldingen bij reddingsmaatschappij door zomerweer

Het warme zomerweer van de afgelopen dagen heeft bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij geleid tot een piek in het aantal oproepen. Vrijwilligers van de KNRM zijn afgelopen week 160 keer uitgevaren voor reddingsacties of om hulp te verlenen.

"Een deel van de meldingen werd veroorzaakt door het slechte weer in de nacht van donderdag op vrijdag. Veel schepen kwamen daardoor in de problemen", laat KNRM-woordvoerder Kees Brinkman weten. "Normaal varen we in een week tijd ongeveer 50 keer uit, dus dit zijn ruim drie keer zoveel meldingen."

De hulpvragen kwamen uit heel Nederland en betroffen niet alleen schepen die in de problemen zaten, maar ook vermiste zwemmers en verdrinkingen. Vooral op de Friese Waddeneilanden hadden de strandwachten hun handen vol. Daar werden een aantal mensen onwel op het strand of moesten zwemmers uit zee worden gehaald die te ver waren afgedreven.

Grote reddingsactie

Vorige week moest de KNRM nog een grote reddingsactie op touw zetten toen drie zwemmers in de problemen in de omgeving van Den Haag. Twee mannen uit Polen en een Duitser werden uit het water gehaald, maar reanimatie mocht niet baten. Mogelijk hadden de mannen onvoldoende zwemervaring, stelde het KNRM.

Ook in Nijmegen rukte een reddingsteam uit: daar verdronk afgelopen vrijdag een zwemmer in de Waal.