Boeren helpen met blussen brand op graanveld Oranje

In Oranje heeft vanmiddag een grote brand gewoed in een graanveld. Het vuur is inmiddels onder controle.

De brand brak rond 13.30 uur uit. Ruim een uur later kon het sein brandmeester worden gegeven, meldt RTV Drenthe. Het is niet duidelijk hoeveel schade de brand in het gebied heeft aangericht.

"Door de droogte kun het vuur zich vrij snel verspreiden", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. "Dankzij het snelle handelen van de brandweer en de boeren was de brand snel onder controle." Volgens de woordvoerder hielpen boeren uit de omgeving met blussen.

Combine

De rook was in de verre omgeving te zien, maar leidde niet tot overlast. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. "Mogelijk is een combine of maaidorser de oorzaak geweest, maar dat is niet met zekerheid te zeggen", aldus de woordvoerder.