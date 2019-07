Dodental aardverschuiving China stijgt naar 36

Bij een aardverschuiving die vorige week een dorp in het zuiden van China heeft weggevaagd, zijn naar nu blijkt zeker 36 mensen om het leven gekomen. Nog 15 mensen worden vermist, melden lokale media.

Zo'n 40 mensen konden worden gered uit de tientallen huizen in Liupanshu die door de modderstroom werden bedolven. De aardverschuiving is een gevolg van de hevige regens die het gebied teisteren.

De overheid heeft laten weten omgerekend een kleine 4 miljoen euro vrij te zullen maken voor de reddingswerkzaamheden en hulp aan de slachtoffers.

Overvloedige regenval

Ook de rest van China heeft last van de overvloedige regenval. Het noodweer heeft al tientallen mensen het leven gekost. Duizenden mensen zijn geƫvacueerd vanwege overstromingen.

In de stad Wuping in de provincie Fujian in het zuidoosten van China sleurde een aardverschuiving in juni geparkeerde auto's mee.