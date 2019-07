Snelheidsduivel haalt politieauto met 200 kilometer per uur in op A73

De Limburgse politie heeft vanochtend op de A73 een automobilist staande gehouden nadat hij een politieauto met hoge snelheid had ingehaald. Volgens de politie reed de man 200 kilometer per uur, waar 100 kilometer per uur is toegestaan.

Een motorrijder werd ingezet om de automobilist te achterhalen en staande te houden. De man moest zijn rijbewijs inleveren.

Toen agenten de hardrijder langs de kant van de weg hadden gezet bleek hij zich opvallend te gedragen, schrijft 1Limburg. Uit een speekseltest werd duidelijk dat de man onder invloed was van cocaïne. Ook wees een blaastest uit dat de man alcohol had gedronken.