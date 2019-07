Woede in Sudan over conclusies regeringsrapport over massaslachting

In de Sudanese hoofdstad Khartoem zijn gisteravond laat honderden mensen de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen de uitkomsten van een regeringsonderzoek naar het bloedige neerslaan van een zitblokkade, vorige maand bij het hoofdkwartier van het leger.

Onderzoekers die in opdracht van het militaire bewind de gebeurtenissen op 3 juni hebben onderzocht, zeggen dat er 87 burgers omgekomen zijn. Volgens de demonstranten is dat aantal veel te laag. Ze zeggen dat er 127 doden waren en zijn het ook niet eens met de conclusie in het rapport dat de daders niet in opdracht van de regering hebben gehandeld.