Russi Taylor, stem van Minnie Mouse, overleden

Russi Taylor, de Amerikaanse die meer dan drie decennia lang de stem was van Minnie Mouse, is op 75-jarige leeftijd overleden.

"Minnie Mouse raakt met haar dood haar stem kwijt", zegt topman Bob Iger van Walt Disney Co. "Meer dan dertig jaar lang werkten Minnie en Russi samen en vermaakten zo miljoenen mensen over de hele wereld. Die samenwerking maakte van Minnie een wereldwijd icoon en van Russi een Disney-legende."

Iger noemt het een voorrecht Taylor gekend te hebben en een eer om met haar te hebben gewerkt. "We vinden troost in de wetenschap daar haar werk nog veel generaties zal vermaken en inspireren."

Bill Farmer, die als stem van Goofy veel met Taylor samenwerkte, noemt haar "zo geweldig, grappig en lief als Minnie Mouse en tegelijkertijd zo getalenteerd en toch bescheiden".

Auditie

Taylor werd in 1986 de stem van de tekenfilmmuis, nadat ze met meer dan 200 mensen auditie had gedaan. Ze was Minnie in producties voor pretparken, series en films. Zo was ze onder meer te horen in de film Who framed Roger Rabbit (1988) en de serie Mickey Mouse Club.

Taylor was getrouwd met Wayne Allwine, die van 1991 tot zijn dood in 2009 de stem was van Mickey Mouse, het vriendje van Minnie. Maar ze beperkte zich niet alleen tot Minnie Mouse. Ze gaf ook een stem aan karakters in andere Disney-producties, zoals Martin Prince, de nerdy-klasgenoot van Bart in The Simpsons.

Russi Taylor was niet alleen de stem van Minnie Mouse, maar ook van veel andere tekenfilmfiguren: