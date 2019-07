Doden bij aardverschuiving jade-mijn in Myanmar

Bij een aardverschuiving in een jade-mijn in Myanmar zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Vier mensen worden nog vermist.

Onder de doden is een agent die de mijn bewaakte. Twee van de vermisten zijn ook agenten. Twee andere agenten konden worden gered, zij zijn met verwondingen aan het hoofd overgebracht naar een ziekenhuis.

Bij de jade-mijnen in Hpakant in het noorden van Maynmar gebeuren regelmatig ongelukken. In april kwamen 55 mensen om het leven toen de oever van een vijver boven een groep mijnwerkers doorbrak en een modderstroom veroorzaakte. De overheid sloot daarna uit veiligheidsoverwegingen 17 winplaatsen in de mijn af.

Officieel is het zoeken naar jade in Hpakant verboden tijdens de moesson, tussen mei en oktober, maar illegaal wordt er wel doorgezocht. Speciale beveiligingsmensen moeten voorkomen dat er door die illegale mijnbouw aardverschuivingen plaatsvinden.

Angstaanjagend

Een man die vlak naast de mijn woont, zei tegen persbureau Reuters dat de aardverschuiving net na middernacht plaatsvond. "Ik was nog wakker en het geluid ervan was echt angstaanjagend. Ik dacht dat we eraan gingen, ons huis schudde", zei hij.

Volgens officiƫle cijfers bracht de verkoop van jade tussen 2016 en 2017 671 miljoen euro op, maar analisten schatten in dat de werkelijke opbrengst vele malen hoger ligt. China is de grootste afnemer van jade.