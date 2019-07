Na dag met geweld opnieuw demonstraties in Hongkong

In Hongkong wordt opnieuw geprotesteerd. Betogers zijn opgeroepen zich te verzamelen in een park in het financiƫle district, op een halve kilometer afstand van de regeringsgebouwen.

De demonstranten hebben geen toestemming gekregen voor een twee kilometer lange mars naar een ander park, maar de verwachting is dat een aantal demonstranten toch zal proberen die mars te lopen.

Ongeregeldheden

Gisteren waren er harde confrontaties tussen demonstranten en politie waarbij traangas werd ingezet. Ook sloeg de politie met wapenstokken in op demonstranten, die boos waren over de aanvallen vorige week op betogers bij metrostations. Volgens hen werden die gepleegd door ingehuurde bendes en werd dat toegestaan door de politie. De autoriteiten ontkennen dat.

De ongeregeldheden duurden gisteren tot diep in de nacht. In totaal werden 11 mensen gearresteerd en raakten tientallen mensen gewond, van wie twee ernstig. Amnesty International noemde het optreden van de politie "hardhandig en onaanvaardbaar". "De politie moet zich kunnen verdedigen", zegt een woordvoerder, "maar verschillende keren waren politieagenten juist de agressors."

De politie zegt dat agenten bekogeld zijn met stenen, flessen met een bijtende stof en andere voorwerpen. Daarom wordt er gesproken over "gepast geweld".

Woede

In Hongkong wordt al wekenlang gedemonstreerd. Eerst richtte de woede van de demonstranten zich tegen een uitleveringswet die de invloed van China zou vergroten, inmiddels eisen ze het aftreden van regeringsleider Carrie Lam en een onderzoek naar het geweld van de politie tegen demonstranten.