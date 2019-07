Wekdienst 28/7: Top over Iran-deal en Tour eindigt op de Champs-Élysées

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er is twaalf jaar over onderhandeld, maar na vier jaar is het alweer op sterven na dood: het nucleaire akkoord met Iran. Vandaag gaan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China met Iran om tafel om te bespreken hoe ze de deal kunnen redden. De VS heeft zich eenzijdig teruggetrokken uit de deal en is vandaag niet aanwezig bij de gesprrekken.

Op het circuit van Hockenheim begint om 15.10 uur de Grand Prix van Duitsland. Max Verstappen start vanaf de tweede plaats. De race is live te volgen via het liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

En natuurlijk vandaag ook de laatste etappe van de Tour de France. Het peloton fietst van Rambouillet naar Parijs. De rit is vanaf 18.10 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Code oranje is overal in Nederland van tafel. Het KNMI heeft de weerwaarschuwing nu ook ingetrokken in de laatste acht provincies waar die nog gold. In Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg werd code oranje gisterochtend al opgeheven, omdat het daar na stevige buien koeler werd. De weerwaarschuwing vanwege de extreme hitte was lang van kracht: sinds afgelopen dinsdag.

Vandaag geldt nog wel code geel in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Daar wordt het mogelijk nog 30 graden. Code geel is de lichtste waarschuwing, het KNMI adviseert mensen dan om alert te zijn.

Ander nieuws uit de nacht:

In het noorden van Italië is een 45-jarige vrouw dodelijk getroffen door de bliksem. De vrouw uit Noorwegen deed mee aan een ultraloop van 121 kilometer. Het ongeluk gebeurde op 2100 meter hoogte, vlak bij het meer van San Pancrazio.

In een auto langs de N65 in de Brabantse plaats Haaren is gisteravond een man met een schotwond gevonden. De auto stond geparkeerd op de vluchtstrook.

Maaltijdbedrijf Takeaway, in Nederland bekend als Thuisbezorgd.nl, praat met zijn Britse branchegenoot Just Eat over een mogelijke overname. Eerder nam Takeaway ook al de activiteiten van Just Eat in de Benelux over.

En dan nog dit:

De Nederlandse gamer Dave Jong (Rojo) is tweede geworden op het WK Fortnite in New York. Daarmee wonnen hij en zijn Britse teamgenoot 2,25 miljoen dollar. "Dit is supervet", zei 'Rojo' Dave na de finale tegen de NOS. Hij had een plek in de top-10 wel verwacht, maar noemt plek 2 "een verrassing".

Het WK Fortnite vindt dit weekend voor het eerst plaats. Vandaag zijn er ook nog solowedstrijden. Fortnite is een van de grootste games van dit moment. Deelnemers worden gedropt op een virtueel eiland, waarbij ze elkaar moeten uitschakelen. Er zijn wereldwijd 250 miljoen mensen met een Fortnite-account. Eerder maakten we deze video om uit te leggen wat Fortnite precies is: