Noorse 'ultraloper' gedood door bliksem in Italiaanse bergen

In het noorden van Italië is een deelnemer aan de Südtirol Ultra Sky Race dodelijk getroffen door de bliksem. Het slachtoffer is een Noorse vrouw van 45 jaar, melden Italiaanse media.

Het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens een zware onweersbui. De atlete was toen vlak bij het meer van San Pancrazio, op een hoogte van 2100 meter. Reddingsdiensten brachten haar naar een ziekenhuis, waar ze overleed aan haar verwondingen.

De Südtirol Ultra Sky Race is een ultraloop van 121 kilometer in de Italiaanse Alpen die begint en eindigt in Bolzano. Dit jaar doen er 850 atleten aan mee.

Na een periode van extreme hitte is het weer in het gebied radicaal omgeslagen. De hevige buien veroorzaakten onder meer aardverschuivingen.