Bloedige aanslag op begrafenisstoet Nigeria

De islamitische terroristische organisatie Boko Haram heeft in een dorp in Nigeria zeker 23 mensen om het leven gebracht. Lokale autoriteiten hebben dat gezegd tegen persbureau AFP.

Terroristen op drie motoren openden het vuur toen de slachtoffers vanuit een naburig dorp terugliepen na een begrafenis. Enkele mensen wisten te ontkomen en waarschuwden de autoriteiten. Hulpdiensten vonden 23 doden op de plek van de aanslag.

De aanval was in de noordoostelijke deelstaat Borno, waar leden van Boko Haram vaker aanslagen plegen in hun strijd voor een islamitisch kalifaat. Eerder deze week vielen ze een vluchtelingenkamp aan in de stad Maiduguri. Daarbij kwamen twee mensen om.