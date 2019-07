Man beschoten in auto op N65 in Brabant

In een auto langs de N65 in de Brabantse plaats Haaren is gisteravond een man met een schotwond gevonden. De auto stond geparkeerd op de vluchtstrook.

Volgens de politie is de man het slachtoffer geworden van een schietpartij. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. De man is gewond geraakt aan zijn rug, meldt Omroep Brabant. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

In verband met het onderzoek was de N65, die tussen Tilburg en Den Bosch loopt, enige tijd afgesloten.