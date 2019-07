Hitte in Volkel wordt jonge laaglandtapir Yoep fataal

Het extreem warme weer van de afgelopen dagen in Volkel is de jonge tapir Yoep fataal geworden. Dierenpark Zie-Zoo meldt dat het dier vannacht is doodgegaan aan de gevolgen van de 'hitte-explosie'.

Gisteren werd het in Volkel meer dan 40 graden, terwijl die grens donderdag ook al bijna werd gehaald. De afgelopen dagen is er alles aan gedaan om het de dieren zo comfortabel mogelijk te maken, zegt de dierentuin, maar de hitte werd Yoep toch fataal.

De parkbeheerder laat weten dat alle medewerkers verslagen zijn door het plotselinge overlijden van Yoep, schrijft Omroep Brabant. "Dat is de natuur die geeft en neemt, maar we hebben zo ons best gedaan en dan is dit wel heel erg zuur", zegt parkbeheerder Eeg Manders op de Facebooksite van het park.

Verrassing

De laaglandtapir Yoep werd in februari geboren. De komst van het van oorsprong Zuid-Amerikaanse dier was toen een verrassing. Pas op het laatste moment was duidelijk dat de vrouwtjestapir zwanger was. De zwangerschap bij een tapir duurt zo'n 13 maanden.

Tapirs zijn te herkennen aan hun slurfje. Het is een kwetsbare diersoort die onder meer wordt bedreigd door ontbossing en de jacht.