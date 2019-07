Nuenen plant huldiging voor Kruijswijk: 'Derde is prima hè'

Nadat hij al eens vierde werd in de Giro en de Vuelta, is Steven Kruijswijk dit jaar zo goed als zeker van een podiumplek in de Tour. Vanmiddag pakte hij in de laatste bergetappe de derde plek in het algemeen klassement; morgen is de slotrit naar Parijs.

In Café De Stam in Gerwen bij Nuenen zijn ze trots op 'hun' Steven Kruijswijk. De wielrenner woonde lang in het Brabantse dorp. "Derde, dat is prima hè, voor onze dorpsgenoot", zei een van de cafégangers.

De sfeer in het café was na de etappe opperbest: