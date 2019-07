Elektrische apparaten in straat Deurne sneuvelen door blikseminslag

Een blikseminslag heeft vanochtend veel schade aangericht in een aantal woningen in Deurne. Overal in de straat zijn apparaten kapot, van koffiezetapparaten tot verwarmingsketels. Niemand raakte gewond.

"Ik hoorde een knal, dat wil je niet weten. De stroom lag er meteen uit. Ik zag het koffiezetapparaat pruttelen terwijl het niet aanstond. Dat is dus kapot. De verwarmingsketel is stuk, de vaatwasser is doorgebrand en mijn mediabox is kapot", zegt Arie van den Boogaart bij Omroep Brabant.

Van den Boogaart woont aan de Wolfsklauw en trof veel van zijn buren direct na de inslag op straat aan. "Bij meerdere mensen is de verwarmingsketel stuk. Ook een aantal meterkasten zijn eraan gegaan. Er zijn ook mensen eerder van vakantie teruggekomen om te kijken wat er allemaal stuk is."

'We leven allemaal nog, het zijn maar spullen'

Een goed overzicht is er nog niet. Maar duidelijk is dat veel bewoners van de Wolfsklauw ook geen internet of telefonie meer hebben. Bij Henk Hiemstra, de man waar de bliksem insloeg, sneuvelde de schoorsteen door de inslag. Het ding belandde een paar meter lager op een geparkeerde auto.

Binnen bij Hiemstra is bijna alles met een stekker kapot. "Ik heb net een nieuwe telefoon gehaald, want op de koelkast na is zo'n beetje alle elektrische apparatuur in huis stuk", zegt hij. Geluk bij een ongeluk, zegt Hiemstra, is dat zijn huis niet in brand is gevlogen.

Ook Van den Boogaart prijst zijn zegeningen. "Er zijn ergere dingen, we leven allemaal nog en het zijn maar spullen."