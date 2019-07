Hoe commercie en wanbeleid het legendarische Woodstock altijd al kenmerkten

Topartiesten en investeerders trekken zich terug en kaartjes zijn twee weken van tevoren nog steeds niet te koop. Het 50-jarig jubileum van het Woodstock-festival wordt geplaagd door wanbeleid. Eigenlijk is dat nooit anders geweest, al werden manco's van de legendarische eerste keer verhuld door het droombeeld van peace, love en happiness achteraf.

"Als Woodstock 1969 vandaag was gehouden, was je de bak ingegaan." Het zijn tekenende woorden in een column die muziekjournalist Shirley Halperin gisteren richtte aan Woodstock-oprichter Michael Lang. Niet om de legende van het meerdaagse hippiefeest te vertrappen, maar eerder om Lang te vragen 'zijn' Woodstock niet te vernielen met weer een slecht georganiseerde, zielloze en ultracommerciële editie - zijn derde Woodstock-jubileumdrama op rij.

Festival zonder headliners

Want dat het 50-jarig jubileum van het bekendste popfestival uit de wereldgeschiedenis zal uitlopen op een mislukking, lijkt vrijwel zeker. Gisteren werd bekend dat headliners Jay-Z en John Fogerty, die er in '69 ook bij was, niet meer komen. Eerder trokken investeerders zich terug en zegde een productiebedrijf de samenwerking op voor de organisatie van het festival, dat in het weekend van 16 augustus gehouden moet worden.

Ook de locatie is een heikel punt. Twee eerdere opties liepen op niets uit. De plek die naar verluidt nu op de planning staat, ligt honderden kilometers van de heilige grond in Bethel in de staat New York en biedt plaats aan 32.500 mensen. Dat is een vijfde van wat er op de eerste beoogde locatie mogelijk was.