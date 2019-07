Nieuwe regels taalgebruik en etiquette voor personeel Lagerhuis

De nieuwe leider van het Britse Lagerhuis, Jacob Rees-Mogg, heeft kort na zijn aanstelling opzien gebaard met een lijst voorschriften op het gebied van taalgebruik en etiquette. De lijst is openbaar gemaakt door onder meer de Britse omroep ITV.

In een memo aan de medewerkers van het Lagerhuis geeft Rees-Mogg een lijst van woorden die in de correspondentie niet meer gebruikt mogen worden.

In de lijst staan gebruikelijke Engelse woorden zoals "very", "hopefully", "equal" en "unacceptable". Ook wil Rees-Mogg dat mannen zonder formele titel in correspondentie de hoffelijkheidstitel "esquire" krijgen.

Het opvallendste voorschrift is wel dat zijn personeel bij correspondentie over maten en gewichten voortaan alleen nog maar het imperiaal stelsel mag gebruiken.

Reactionaire denkbeelden

Het SI-stelsel, (met meters, liters en kilo's) dat in het grootste deel van de wereld wordt gebruikt, werd pas in 1975 in Groot-Brittannië ingevoerd. Niettemin wordt het imperiale stelsel (met feet, pints en pounds) nog alom gebruikt in het dagelijks leven.

Er is veel kritiek op de nieuwe voorschriften van Rees-Mogg. Niet het minst omdat is gebleken dat hij de woorden die hij in de ban doet zelf gewoon gebruikt in zijn speeches.

De Conservatief Rees-Mogg heeft als bijnaam "The Honourable Member for the 18th Century", verwijzend naar zijn nogal reactionaire denkbeelden. Hij werd woensdag door de nieuwe premier Boris Johnson benoemd tot baas van het Lagerhuis.