Italië geschokt door moord op agent door Amerikaanse toeristen

In Italië is geschokt gereageerd op de moord op een agent in Rome. Hij werd door een Amerikaanse toerist zeker acht keer gestoken met een mes.

Uit een reconstructie van de politie blijkt dat twee Amerikaanse toeristen van 19 en 20 jaar in Rome op zoek waren naar een cocaïnedealer. Ze troffen een man die hen doorverwees naar de dealer. Van hem kochten de Amerikanen cocaïne, dachten ze, maar al snel bleek dat ze waren opgelicht en aspirine hadden gekregen.

Toen de Amerikanen verhaal wilden gaan halen troffen ze niet de dealer, maar wel de man die hen had doorverwezen. Ze stalen zijn rugzak en zeiden die te zullen teruggeven als ze alsnog cocaïne kregen.

De bestolen man waarschuwde de politie en zei dat hij was beroofd. Aan de twee agenten in burger die op zijn melding afkwamen, vertelde hij dat de Amerikanen 100 euro wilden in ruil voor zijn persoonlijke bezittingen. Over de onenigheid over de drugs vertelde hij niets.

In de nacht van donderdag op vrijdag ontmoette de bestolen man de Amerikanen nogmaals, waarbij ook de agenten aanwezig waren. Om nog onduidelijke redenen haalde een van de Amerikanen een mes tevoorschijn en stak zeker acht keer in op de 35-jarige agent. Die overleed later in een ziekenhuis.

De Amerikanen gingen er vandoor, maar werden later aangehouden op hun hotelkamer. Tijdens een verhoor bekende een van hen de agent te hebben neergestoken.