Arrestaties bij grote demonstratie in Moskou

De grote demonstratie die vanmiddag in Moskou zou worden gehouden uit protest tegen het uitsluiten van een aantal kandidaten van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, lijkt door een grote politiemacht in de kiem gesmoord.

"Iedereen die zich daar ook maar een klein beetje ophield is gearresteerd, net als toevallige voorbijgangers die niet meteen konden uitleggen waarom ze daar waren", zegt correspondent David Jan Godfroid. Inmiddels zouden 211 mensen zijn opgepakt.

"Wat er aan demonstranten nog over is, is door de politiemacht verdreven naar een zijstraat", aldus Godfroid. "Daar staan ze nu recht tegenover de politie."

Uitsluiten

Met de demonstratie wilde de oppositie protesteren tegen het uitsluiten van een aantal kandidaten van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad in september. Volgens de autoriteiten mogen die kandidaten niet meedoen omdat ze niet voldoende ondersteunende handtekeningen hadden verzameld, maar de oppositie zegt dat dat niet waar is.

De oppositie hoopt door de gemeenteraadsverkiezingen voet aan de grond te krijgen in Moskou. In het verleden bleken kandidaten die door het Kremlin worden gesteund, minder populair te zijn in de hoofdstad dan in andere delen van de stad.

Huizen doorzocht

In aanloop naar de demonstratie heeft de politie afgelopen nacht en vanmorgen al een aantal prominente leden van de Russische oppositie aangehouden. Afgelopen nacht werd de flat van Ilja Jachsin doorzocht, een bondgenoot van oppositieleider Aleksej Navalny.

Hij schrijft op Facebook dat hij is opgepakt en de stad uit gezet. Kira Jarmysj, de woordvoerster van Navalny, liet via Twitter weten dat zij vanmorgen is opgepakt. Andere oppositieleden melden dat hun huizen zijn doorzocht.

Woensdagavond werd Aleksej Navalny zelf al opnieuw opgepakt en een maand vastgezet vanwege het organiseren van de demonstratie van vandaag. Hij zou regels rond de organisatie van een demonstratie herhaaldelijk hebben overtreden.

Krachtig optreden

De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, kondigde al eerder op sociale media an dat de autoriteiten tijdens de demonstratie "krachtig" zullen optreden om de orde te bewaren. Hij zegt dat er berichten zijn over ernstige provocaties, die "een bedreiging vormen voor de veiligheid, het leven en de gezondheid van mensen".

Vorige week trok een demonstratie waarin werd geëist dat de gemeenteraadskandidaten alsnog worden geregistreerd, zo'n 20.000 mensen.