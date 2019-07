Flevoland terug van vakantie voor debat over konikpaarden

Provinciale Staten van Flevoland onderbreken hun vakantie voor een debat over de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Het debat is aangevraagd door Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en de PVV. Die partijen willen dat de provincie ingrijpt bij de verzorging van de 150 dieren.

Het debat staat volgens Omroep Flevoland gepland voor woensdag 18.00 uur.

De konikpaarden staan sinds twee maanden in een speciale weide, omdat ze uit de Oostvaardersplassen worden overgebracht naar Wit-Rusland. Dit transport is om administratieve reden vertraagd en nu maken vooral de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie zich zorgen.

Statenlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren heeft deze week aangifte gedaan tegen Staatsbosbeheer wegens mishandeling. Zij zegt dat Staatsbosbeheer de paarden zonder beschutting in de brandende zon laat staan. Gert-Jan Ransijn van Forum voor Democratie vindt dat de provincie zijn taak verwaarloost om toezicht te houden op de gezondheid van de dieren.

Dieren moeten rust houden

Staatsbosbeheer zegt dat de dieren genoeg hooi en water krijgen en goed tegen warmte kunnen. Vorige zomer konden de paarden schuilen tegen de zon in een bos, maar ze kozen er toen volgens Staatsbosbeheer voor om op de open vlakte te blijven.

Tot woede van de Statenleden heeft Staatsbosbeheer de vangweide deze week afgesloten voor publiek en kan niemand zien hoe het met de paarden gaat. Staatsbosbeheer zegt dat de dieren rust moeten hebben.