Politie zet traangas in bij nieuwe demonstratie Hongkong

De politie heeft traangas ingezet bij een nieuwe demonstratie in Hongkong. Volgens de organisatie zijn er zo'n 15.000 mensen op de been, maar de politie houdt het op 4000.

"De demonstranten zijn in de wijk Yuen Long", vertelt China-correspondent Sjoerd den Daas. In dezelfde wijk werden betogers vorig weekend op het station aangevallen door een groep gemaskerde mensen in witte t-shirts. Zij hadden het gemunt op de anti-regeringsdemonstranten, die net onderweg waren naar huis vanaf een grote protestmars.

"De demonstranten willen hun onvrede uiten over de situatie van vorige week, daarom zijn zij waarschijnlijk naar die plek gegaan", vertelt Den Daas. "De politie was vorige week pas laat ter plaatse en ondertussen werden mensen aangevallen met stokken en staven." Het is niet bekend of de knokploeg van vorige week weer van plan is om te komen. "Misschien niet, want er is veel politie vandaag."

Vanuit China is afgelopen week gereageerd op de gebeurtenissen afgelopen weekend. Het ministerie van Defensie heeft laten weten dat in de grondwet staat dat het volksbevrijdingsleger ingezet kan worden indien nodig, zegt Den Daas. "Het is wel duidelijk dat de dreiging opgevoerd wordt."

Ook morgen staat er een protestmars op de planning. Vanmiddag wordt duidelijk of de betogers daar toestemming voor krijgen.

Betogingen houden aan

In Hongkong wordt al een aantal weken op rij dagelijks gedemonstreerd voor meer democratie en vrijheid. Dat gebeurt naar aanleiding van een omstreden wet die het mogelijk moet maken om mensen uit te leveren aan China. De wet is door de leider van Hongkong, Carrie Lam, onder druk van de protesten in de ijskast gezet, maar de betogingen houden aan.

In onderstaande video wordt uitgelegd waarom er zoveel spanningen zijn in Hongkong: