'Luchtbuks Ria' (99) schiet al 83 jaar op kermis Tilburg

Ria van Dijk (99), alias 'Luchtbuks Ria', is gisteren gewoon naar de kermis in Tilburg gekomen om een selfie te schieten, hoewel ze drie weken geleden een zware longontsteking heeft gehad. Het was voor de 83e keer, maar het was dit keer dus spannend of het zou lukken.

'Luchtbuks Ria' is een begrip in Tilburg en ver daarbuiten. De voormalige eigenaresse van een drogisterij schiet al op de kermis vanaf 1936. Elk jaar bezoekt ze een schiettent en schiet net zo lang totdat het honderd procent raak is en ze een foto van zichzelf te pakken heeft.

Bijzondere vrouw

"Ria is een heel bijzondere vrouw. Zij kent heel Tilburg en ze wil altijd alles weten. Het is dit jaar de 83e keer dat ze gaat schieten en ze vindt het nog steeds heel erg leuk", zegt Gerard Appels bij Omroep Brabant.

Hij is een goede kennis van Ria en van het begin af aan was hij een van de mensen die haar vergezelt naar de kermis. "De eerste keer dat ze ging schieten was ze zestien. We spreken nu over 1936. Ze is daarna ieder jaar gegaan. Met uitzondering van de oorlog, want toen was er twee à drie jaar geen kermis", aldus Appels.

Collectie in Stedelijk Museum

Vanaf de allereerste foto heeft Ria haar selfies verzameld. Ze legde ze in een la en bouwde zo ongemerkt een collectie op. In 2006 werd de bijzondere reeks bekend toen journalist Joep Eijkens samen met fotografieverzamelaar en reclameman Erik Kessels een boekje samenstelde van foto's waarop te zien is hoe Ria in de loop der jaren ouder wordt en hoe de wereld om haar heen verandert.

In 2009 werden Ria's schietfoto's geëxposeerd door fotograaf Hans Aarsman op de expositie Off The Record bij Art Amsterdam. Hetzelfde jaar kocht het Stedelijk Museum in Amsterdam de fotocollectie aan. Op het jaarlijkse fotofestival in het Franse Arles is ook een selectie van Ria's foto's te zien geweest.

Ik kan het niet laten

Ria zelf blijft tamelijk onaangedaan onder alle aandacht voor haar opvallende hobby. Maar ze vindt het jaarlijkse uitje wel heel belangrijk. Een paar weken geleden was ze zo ziek dat ze vreesde voor het eerst te moeten verzaken. Haar vaste schiettent bood zelfs aan om naar 'haar' verzorgingshuis te komen en daar de boel op te bouwen.

Maar dat liet Ria niet gebeuren. Begeleid door Gerard Appels en veel pers verscheen ze gisteren op de Tilburgse kermis. "Ik ben nog ziek hoor, maar ik voel me toch goed genoeg om te gaan schieten. Ik kan het niet laten", aldus Ria. Even later schoot ze haar 83ste selfie.