Grote temperatuursverschillen, wateroverlast dreigt na recordwarme dagen

Na dagen met ongekende temperaturen voor Nederland, moeten we plaatselijk rekening houden met wateroverlast. Vanuit het zuidoosten trekken regen- en onweersbuien het land in die voor verkoeling zorgen, maar doordat die neerslagzone maar langzaam naar het westen beweegt, kunnen er plaatselijk tientallen millimeters regen vallen. Ook kan het hagelen en flink waaien.

De temperatuursverschillen in het land zijn groot. Vooral in de zuidelijke provincies kan het flink tekeer gaan, bij 20 tot 25 graden. Daar geldt code geel. In de rest van het land is code oranje nog van kracht. Het blijft daar droog en de zon schijnt nog volop. Op de Waddeneilanden en in Friesland en Groningen zijn de temperaturen het hoogst. Lokaal kan het daar wel 34 graden worden en is er dus nog altijd sprake van een hittegolf.

Morgen verplaatsen de buien zich waarschijnlijk naar de noordoostelijke helft van het land. Het wordt dan 21 graden in Zeeland tot 30 graden in het noordoosten. Na het weekend is het gedaan met de hittegolf en wordt nergens meer de 30 graden aangetikt. Vanaf woensdag is het 20 tot 25 graden en is de hitteperiode officieel voorbij.

In buurlanden ook onstuimig

Ook omliggende landen hebben te maken met deze opmerkelijke weersomstandigheden. Het vakantieverkeer moet daarom vandaag en morgen rekening houden met mogelijk zeer zware buien, met name in Belgiƫ, Luxemburg, grote delen van Frankrijk en in het westen en zuiden van Duitsland. Door regen, hagel en onweer kan de situatie op de weg plotseling verslechteren.

Het slechte weer heeft ook invloed op de Formule 1 op het circuit van Hockenheim. De de organisatie van de Tour de France heeft de voorlaatste etappe ingekort vanwege modderstromen in de Alpen.