Hollandse vleugel Brussels museum dicht door vochtproblemen

Negen net gerenoveerde zalen vol met werken van Hollandse meesters in de Brusselse Koninklijke Musea voor Schone Kunsten zijn weer gesloten vanwege vochtproblemen. Werken van onder meer Rembrandt en Frans Hals zijn er tijdelijk weggehaald.

De dienst die verantwoordelijk is voor de renovatie zegt tegen VRT Nieuws dat er fouten zijn gemaakt bij de installatie van het klimaatsysteem. "Museummedewerkers hebben op een bepaald moment condens opgemerkt, die hier en daar zichtbaar was op de muren van de zalen. Die fout ligt bij een onderaannemer van onze aannemer."

Volgens de dienst en het museum zelf zijn de kunstwerken niet in gevaar geweest.

Het herstellen van de problemen duurt tot eind van de maand. Voordat de schilderijen kunnen worden teruggehangen volgt dan nog een testfase. De verwachting is dat de zalen op zijn vroegst eind augustus weer worden geopend voor publiek.

Dak in slechte staat

Volgens VRT Nieuws betekent het vochtprobleem opnieuw negatieve publiciteit voor het museum. Het dak van het gebouw verkeert in slechte staat, waardoor het in sommige zalen lekt als het regent. De daken worden steeds tijdelijk hersteld, maar geld voor renovatie van het dakoppervlak van 12.500 vierkante meter is er niet.

In februari werd de gerenoveerde vleugel heropend na een renovatie die bijna tien jaar heeft geduurd. In die periode waren ruim 300 schilderijen van Hollandse Meesters die de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten bezitten, niet te zien.