Dansvloer stort in bij WK zwemmen in Korea, twee doden

In een nachtclub in Zuid-Korea is een deel van een verhoogde dansvloer naar beneden gekomen. Twee mensen zijn daarbij overleden.

Het ongeluk gebeurde in een club in de stad Gwangju, waar het WK zwemmen momenteel wordt gehouden. Veel sporters waren in de nachtclub aanwezig.

Negen van van hen zijn lichtgewond geraakt, onder wie de Nederlandse waterpoloster Maud Megens. Zij is met een snee in haar hand voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zegt de KNZB.

Een sporter van het waterpoloteam van Nieuw-Zeeland vertelt aan lokale media wat er gebeurde. "We waren gewoon aan het dansen en ineens vielen we vijf à zes meter naar beneden."

Op beelden is te zien hoe mensen proberen om de dansvloer omhoog te houden: