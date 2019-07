Trump feliciteert Johnson en bespreekt handel en brexit

De Amerikaanse president Trump heeft Boris Johnson telefonisch gefeliciteerd met zijn aantreden als premier van Groot-Brittannië. Johnson volgde eerder deze week Theresa May op die er niet in slaagde om het vertrek uit de Europese Unie door te voeren.

Trump zegt dat hij het met Johnson al heeft gehad over een nieuw handelsakkoord dat nodig is voor als brexit een feit is. Volgens beide wereldleiders biedt het vertrek een grote kans om de economische banden tussen de VS en Groot-Brittannië te versterken. Johnson wil de brexit voor 31 oktober invoeren.

Ook kwam in het telefoongesprek de oplopende spanning in Iran aan bod die ontstond na de recente entering van een Britse olietanker in de straat van Hormuz.

Trump en Johnson hebben afgesproken om elkaar te ontmoeten bij een G7-top in het Franse Biarritz volgende maand.