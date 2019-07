Hijskranengigant Mammoet verstevigt koppositie met overname

Het Nederlandse hijskranenbedrijf Mammoet neemt zijn Britse branchegenoot ALE over. Een overnameprijs is niet bekendgemaakt.

Mammoet is de mondiale marktleider op het gebied van het hijsen en transporteren van zware voorwerpen, ALE de nummer drie. De overname moet nog worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten.

Paul van Gelder, de hoogste baas van Mammoet, is verguld met de deal. "We vullen elkaar goed aan, waardoor we op alle continenten vertegenwoordigd zijn."

Het materieel van de bedrijven wordt ingezet in de olie- en gasindustrie, bouw, offshore-industrie en (hernieuwbare) energievoorziening. Mammoet is onderdeel van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland. Het bedrijf zette vorig jaar bijna 1 miljard euro om.