Nederlandse vrouw komt om bij val van berg in Italië

Een 52-jarige vrouw uit Noord-Holland is vanochtend overleden tijdens een bergwandeling met haar man en kinderen in de Italiaanse Alpen. Ze gleed uit en viel naar beneden in een kanaal, melden Italiaanse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt haar dood.

De vrouw was met haar echtgenoot en twee kinderen van 12 en 14 jaar op de bergketen Pale di San Martino in de Dolomieten aan het wandelen, toen het op 1800 meter hoogte mis ging. Ze viel honderd meter naar beneden.

Hulpdiensten kwamen met een helikopter, maar konden de vrouw niet meer helpen. Haar gezin is opgevangen.