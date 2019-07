'Slachtoffer' verzonnen Brits pedonetwerk veroordeeld tot 18 jaar

Een Brit die met een verzonnen verhaal over een netwerk van pedoseksuele hoogwaardigheidsbekleders naar de politie stapte, is door een rechtbank in Londen veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar. Hij is schuldig aan misbruik van het recht, fraude, voyeurisme en het bezit van kinderpornografisch materiaal.

Het Verenigd Koninkrijk zat in 2012 nog volop in het schandaal rond Jimmy Savile, de populaire BBC-presentator die decennialang honderden vrouwen en kinderen kon misbruiken. Het was daarom dat de politie het verhaal van de nu 51-jarige Carl Beech over drugsmisbruik, seks, moord en machtsmisbruik in de hoogste kringen van de Britse samenleving uiterst serieus nam.

Ook officieren van justitie en journalisten twijfelden er niet aan dat Beech de waarheid sprak en van zijn zevende tot zijn zestiende levensjaar slachtoffer van een netwerk was geweest waarvan Savile deel had uitgemaakt.

Bekende namen

Beech noemde meer namen: van militairen, leden van inlichtingendiensten en politici. Onder hen waren de in 2005 overleden premier Edward Heath, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Leon Brittan (die in 2015 zou overlijden) en ook een voormalige hoogste commandant van het Britse leger, Edwin Bramall.

Bramall moest toezien hoe twintig agenten zijn huis doorzochten, terwijl zijn vrouw ziek op bed lag. Uiteindelijk kwam ze te overlijden voordat de naam van haar man gezuiverd was. Een voormalig lid van het Lagerhuis raakte door de beschuldigingen zijn baan en zijn huis kwijt.

In 2016 begon de politie te twijfelen aan de verklaringen van Beech en doorzocht zijn huis. De agenten vonden honderden foto's waarop kinderen stonden afgebeeld terwijl ze werden misbruikt. Het onderzoek naar het netwerk werd daarop afgesloten.