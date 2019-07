Stelende asielzoekers Ter Apel moeten gedupeerden terugbetalen

Asielzoekers die zich in Ter Apel schuldig maken aan winkeldiefstal, moeten de gedupeerde ondernemers voortaan uit eigen zak compenseren. Dat gebeurt door geld in te houden op hun leefgeld. Henk Wolthof, die is aangesteld om oplossingen te zoeken voor de problemen rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel, heeft dat bekendgemaakt.

Een volwassen asielzoeker die geen geld heeft, ontvangt wekelijks een bedrag van bijna 60 euro. Ongeveer 45 euro daarvan bestaat uit 'eetgeld'. Op het geld dat overblijft, het 'zakgeld', mag het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers geld gaan inhouden.

"We houden zo veel mogelijk in, tot het totale boetebedrag van 181 euro per diefstal is bereikt", laat Wolthof aan RTV Noord weten. Winkeliers die zijn aangesloten bij een bepaalde stichting kunnen aanspraak maken op zo'n vergoeding.

Beroep

Een asielzoeker krijgt overigens nog geen leefgeld tijdens zijn verblijf in het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar pas als hij naar een azc elders in Nederland vertrekt. Zolang hij op het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijft, krijgt hij alles in natura en kan er dus geen geld op hem worden verhaald. "Maar zodra een asielzoeker te horen krijgt dat hij niet in Nederland kan blijven, gaat hij vrijwel altijd in beroep", vertelt Wolthof. "Dan gaat diegene naar een ander azc, krijgt hij of zij wel leefgeld en kan er dus ook geld geïnd worden."

Monique Stuulen, supermarktondernemer in Ter Apel, is blij met de komst van de regeling. "Deze week vond er nog een diefstal plaats. Die ellende moet ophouden."