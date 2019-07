Cubaanse kardinaal en bemiddelaar Ortega overleden

De Cubaanse kardinaal Jaime Ortega (82) is overleden. Hij speelde een belangrijke rol bij de verbetering van het contact tussen het communistische regime en de Katholieke Kerk en bemiddelde ook bij het herstel van de diplomatieke banden tussen Cuba en de VS in 2014.

Ortega, zoon van een plantagearbeider, werd in 1964 tot priester gewijd. De Katholieke Kerk stond op dat moment op gespannen voet met het communistische regime van Fidel Castro. Openbare religieuze bijeenkomsten waren verboden, katholieke scholen werden genationaliseerd en honderden katholieke priesters waren verbannen.

Andere priesters, onder wie Ortega, werden naar een werkkamp gestuurd. In 1966 kwam hij vrij. In de jaren daarna klom hij op binnen de kerkelijke hiƫrarchie, om in 1981 tot aartsbisschop van Havana te worden gewijd. Als aartsbisschop weigerde hij de regering van zijn land publiekelijk aan te vallen.

In de jaren 90 versoepelde het regime zijn antireligieuze standpunten, waardoor paus Johannes Paulus II in 1998 een bezoek aan Cuba kon brengen. Daarna kon Ortega als aartsbisschop nog twee pausen verwelkomen: Benedictus XVI in 2012 en de huidige paus, Franciscus, in 2015. Een jaar later ging Ortega met pensioen.