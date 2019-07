Actrice Imanuelle Grives langer vast in België

Het voorarrest van de Nederlandse actrice Imanuelle Grives in België is met een maand verlengd. De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen heeft dat besloten.

Grives (34) werd vorig weekend opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland. Bij de ingangscontrole bleek dat ze verschillende soorten hard- en softdrugs bij zich had, in hoeveelheden die volgens het Openbaar Ministerie groter waren dan alleen voor eigen gebruik.

Bij een huiszoeking op haar Airbnb-adres zouden nog meer drugs zijn gevonden. Het ging om honderd xtc-pillen, meer dan 20 gram cocaïne en vergelijkbare hoeveelheden ketamine en mdma (het hoofdbestanddeel van xtc).

Grives zei als verweer dat ze bezig was met de voorbereiding op een nieuwe rol. Ze is onder meer bekend van haar hoofdrol in de film Alleen maar nette mensen. Ook speelde ze in de tv-series Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam en Celblok H. In 2017 was ze een van de kandidaten in Wie is de Mol?.