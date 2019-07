Schiphol: reisorganisaties moeten niet bij ons zijn met schadeclaims

Schiphol laat nog een onafhankelijk onderzoek doen naar wat er precies is misgegaan en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen. De storing in de brandstoftoevoer was eergisteren. Ook gisteren waren er nog vertragingen en annuleringen. In totaal zijn er 300 vluchten niet doorgegaan door de storing. Tienduizenden mensen zijn daardoor gedupeerd. Vandaag is de situatie op Schiphol weer normaal.

Pas overmorgen vliegen

Nog niet alle gedupeerden zijn alsnog vertrokken. Bij KLM zijn er mensen die pas vandaag, morgen of zelfs overmorgen vliegen. Om hoeveel mensen het gaat kan KLM niet zeggen.

Het bedrijf wil ook nog niet zeggen of het de opgelopen schade gaat claimen. "Daar zijn we nog niet mee bezig, eerst moet er onderzocht worden wat er precies is misgegaan."

Ook EasyJet wacht het onderzoek af. "Wij zijn nu aan het inventariseren hoeveel schade we hebben opgelopen en we gaan nog beslissen of we een claim indienen of niet." Luchtvaartmaatschappij TUI beslist ook pas later over een mogelijke claim. "Voor ons is het nog te vroeg om uitspraken over claims te doen. We gaan in overleg met Schiphol over hoe we dit gaan afronden en in de toekomst vermijden."