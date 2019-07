Staatsbosbeheer sluit Oostvaardersplassen, PvdD doet aangifte mishandeling

Staatsbosbeheer heeft een deel van de Oostvaardersplassen afgesloten voor bezoek omdat de konikpaarden rust nodig hebben. Een woordvoerder heeft dat bevestigd tegen Omroep Flevoland.

Het besluit betekent dat de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie de situatie van de dieren niet mogen bekijken. Zij vrezen dat de konikpaarden lijden onder de hitte en hebben aangifte gedaan tegen Staatsbosbeheer wegens mishandeling van de dieren.

Zonder beschutting in brandende zon

Het conflict spitst zich toe op een groep van 150 konikpaarden, die in het kader van de reorganisatie van de Oostvaardersplassen eigenlijk al op transport had moeten zijn naar Wit-Rusland. Gedoe met de officiƫle papieren heeft dat transport vertraagd. Maar de groep paarden staat al wel sinds ruim een maand in een apart weiland.

Volgens de PvdD en FvD staan de dieren zonder beschutting in de brandende zon. PvdD-Statenlid Vestering zegt dat het strafbaar is als dieren in een afgesloten gebied zich niet kunnen beschermen tegen slechte weersomstandigheden. Ook is er twijfel of de paarden in de aparte weide contact kunnen hebben met andere dieren, Vestering had de situatie graag zelf willen bekijken, maar stuit op het entreeverbod.

Voldoende hooi en water

Staatsbosbeheer stelt dat het prima gaat met de paarden. Om de weide staat volgens de natuurbeheerder een dubbele rij hekken met drie meter ertussen zodat de dieren binnenkort op transport kunnen gaan.

De paarden krijgen voldoende hooi en water, zegt Staatsbosbeheer. Ze worden goed in de gaten gehouden en de ervaring leert dat konikpaarden goed tegen hitte kunnen, aldus een woordvoerder. "Vorige zomer konden de paarden schuilen tegen de zon in een bos, maar dat deden ze niet. Ze kozen er zelf voor op de open vlakte te blijven, waar ze een briesje kunnen opvangen", stelt hij.