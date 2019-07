Onderzoeksraad eist maatregelen Esso na brand Botlek

Esso moet precies in kaart brengen wat de risico's zijn als een raffinaderij opnieuw wordt opgestart. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport naar aanleiding van de grote de brand van 21 augustus 2017 in de raffinaderij in de Botlek.

De brand ontstond destijds bij de herstart van de raffinaderij in een zogenoemd fornuis. Dat is een deel van de installatie waarin proceswarmte voor de fabrieken wordt opgewekt. De onderzoeksraad concludeert nu dat Esso de risico's van het opstarten niet goed in beeld had, meldt RTV Rijnmond.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel leidden de grote, zwarte rookwolken en een penetrante oliegeur tot onrust onder de omwonenden. In een NL-Alert werden zij opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden.

Roet in de omgeving

Het goede nieuws is dat het grootste deel van de vrijgekomen vloeistoffen is verbrand, aldus de onderzoeksraad. Een klein deel is op de grond terechtgekomen en afgevoerd met bluswater of opgeruimd na de brand. Uit een analyse na de brand blijkt dat de bodem van het Esso-terrein niet verontreinigd is.

Maar door de brand kwamen wel roetdeeltjes in de omgeving terecht. Vooral voor de akkerbouwers in de omgeving was dat een groot probleem: zij waren gedwongen hun oogst te vernietigen. Esso heeft miljoenen euro's aan schadevergoeding betaald.

Niet alleen Botlek

In het rapport van vandaag is de OVV kritisch over de procedures bij Esso, dat nu nauwgezet de gevaren van een heropstart van een raffinaderij in kaart moet brengen. Niet alleen voor die in het Botlekgebied maar voor alle installaties in Nederland. Ook moet Esso de conclusies daarvan delen, zegt de raad, omdat het ook in raffinaderijen van andere bedrijven fout kan gaan.

ExxonMobil, eigenaar van Esso, deed zelf ook onderzoek naar de brand. "Op basis hiervan hebben we na de brand maatregelen genomen", schrijft het bedrijf op de website. "Deze passen in het kader van OVV's aanbevelingen welke we nog verder zullen bestuderen om hier lering uit te trekken."

Toch is Esso nog niet van de kwestie af. Het bedrijf staat sinds de brand onder verscherpt toezicht van de provincie. Het bedrijf zou onvoldoende meewerken aan een onderzoek van de Milieudienst Rijnmond naar de brand. Ook zou recent nog een aantal nieuwe overtredingen zijn ontdekt toen het bedrijf geïnspecteerd werd. Om welke overtredingen het gaat, heeft de provincie volgens RTV Rijnmond niet bekendgemaakt.