Ruim duizend betogers op vliegveld Hongkong

Op het vliegveld van Hongkong hebben zich in de aankomsthal ruim duizend betogers verzameld om te demonstreren voor meer vrijheden. Ze hebben die locatie gekozen om hun zaak onder de aandacht te brengen van de toeristen die in Hongkong aankomen. Er is een 'informatiebalie' opgezet met beelden van het harde politieoptreden de afgelopen week en de knokploeg die zondag op een station met stokken insloeg op demonstranten.

Volgens de autoriteiten heeft de demonstratie geen gevolgen voor het vliegverkeer, al wordt reizigers wel aangeraden om bijtijds op het vliegveld te zijn. De manifestatie is georganiseerd door werknemers uit de luchtvaart.

Omstreden wet

In Hongkong wordt al weken vrijwel dagelijks gedemonstreerd voor meer democratie en vrijheid, naar aanleiding van een omstreden wet die het mogelijk moet maken om mensen uit te leveren aan China. De wet is door de leider van Hongkong, Carrie Lam, onder druk van de protesten in de ijskast gezet, maar de betogingen gaan onverminderd door.

De demonstranten op het vliegveld eisen dat de wet helemaal van tafel gaat. Verder roepen ze in een petitie die zo'n 15.000 keer is ondertekend, ook door toeristen en luchtvaartpersoneel, de regering op de leden van de knokploeg te vervolgen.

Voor morgen staat er weer een protest gepland in de wijk Yuen Long, waar het geweld in het station zich zondag afspeelde. Daarvoor hebben de autoriteiten geen toestemming gegeven, maar er wordt toch een grote opkomst verwacht, ondanks de vrees dat er opnieuw een knokploeg ten tonele zal verschijnen om betogers in elkaar te slaan.

Bekijk hier waarom de relatie tussen Hongkong en China zo onder druk staat: