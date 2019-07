Politie treedt hard op tegen strandslapers Scheveningen

De politie heeft vannacht dertien bekeuringen uitgedeeld aan strandslapers. Dat gebeurde op het terras van een strandtent in Scheveningen. Ook binnen in een strandtent werd een aantal slapers betrapt. Zij moeten ieder 140 euro boete betalen.

Op het strand slapen is verboden, zowel in een strandtent als buiten. Toch komt het veel voor, zegt een medewerker van strandpaviljoen Simonis aan Zee bij Omroep West: "Het gebeurt wel vaker en meestal merken we er niks van: de strandbedjes staan 's avonds gewoon los, dus mensen kunnen daar makkelijk gaan liggen. Als 's ochtends hier de eerste om 08.00 uur binnenkomt, zijn ze vaak alweer verdwenen."

Het was vannacht uitzonderlijk warm in Nederland, met zeldzaam hoge minimumtemperaturen. Het is niet bekend of de politie komende nacht weer op zoek gaat naar strandslapers.