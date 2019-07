Hof beslecht bittere juridische strijd over vervalste kunst in Groningen

Met een oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden lijkt een eind te komen aan de twintig jaar durende strijd tussen twee kunstverzamelaars en voormalige vrienden. De zaak draait om een aantal vervalste schilderijen van het Groningse kunstenaarscollectief De Ploeg.

In het oordeel stelt het hof dat Cor van Loenen (77) aan Johan Meijering (72) geen schadevergoeding hoeft te betalen van drie ton, meldt RTV Noord.

Het verhaal begint twintig jaar geleden. De Groningse kunstverzamelaar Meijering koopt voor 25.000 euro een aantal schilderijen van De Ploeg van collega en vriend Van Loenen. Als hij ze later laat taxeren en weer doorverkoopt voor 75.000 euro, komt hij erachter dat, in ieder geval een deel van de schilderijen, vervalst blijkt te zijn.

Vervalst

Daarna volgen meerdere rechtszaken. Van Loenen wordt er door Meijering van beschuldigd dat hij de schilderijen zelf heeft geschilderd. Van Loenen ontkent, maar in 2012 oordeelt het gerechtshof dat twee van de vijf schilderijen vals zijn. Van Loenen moet Meijering ruim 86.000 euro schadevergoeding betalen.

In de zaak waarin het gerechtshof nu uitspraak heeft gedaan, speelden twee dingen. Van Loenen eiste de 86.000 euro terug. Tegelijk eiste Meijering nog eens bijna 300.000 euro voor geleden reputatieschade.

Oordeel

Het gerechtshof oordeelt nu dat Van Loenen die drie ton niet hoeft te betalen, Aan de andere kant mag Meijering de 86.000 euro schadevergoeding houden. Hij moet wel de proceskosten betalen, evenals de advocaatkosten van Van Loenen.

Meijering is teleurgesteld. "Gelijk hebben en gelijk krijgen blijken nog steeds twee verschillende begrippen. Ik was met een verre boog om het echtpaar Van Loenen heen gelopen als ik maar iets had geweten over de wereld waarin zij leven: een wereld van schijn en bedrog", stelt hij. Hij legt zich desondanks neer bij het oordeel van het hof.

Ook Van Loenen is niet tevreden. "Ik ben in geen enkel opzicht oneerlijk geweest", zegt hij in het Dagblad van het Noorden. "Dat mijn naam en reputatie zo door de stront zijn gehaald, is niet te geloven."