Man Los Angeles schiet vier mensen dood, gepakt na klopjacht van 12 uur

Een man heeft in Los Angeles vier mensen gedood en twee verwond voordat hij door de politie werd opgepakt. Aan zijn arrestatie ging een twaalf uur durende klopjacht vooraf door een grote politiemacht in meerdere wijken van de stad.

De 26-jarige Gerry Zaragoza schoot in het holst van de nacht zijn vader van 50 en zijn 20-jarige broer dood in het appartement waar hij met hen woonde in de wijk Canoga Park. Hij beschoot ook zijn moeder, die gewond raakte.

Daarna ging hij ervandoor. Drie kwartier later schoot hij bij een benzinestation in North Hollywood een vrouw dood die hij kende. Volgens sommige berichten ging het om zijn ex, maar mogelijk was zij alleen een kennis. Zaragoza nam ook een medewerker van het benzinestation onder vuur, die zwaargewond raakte.

Enkele uren later schoot Zaragoza in Canoga Park een man neer die hij probeerde te beroven bij een geldautomaat. En aan het begin van de middag schoot hij een man dood in een bus in de wijk Van Nuys, waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer.

Pas anderhalf uur later werd hij, terug in Canoga Park, opgepakt door agenten in burger, die een stroomstootwapen gebruikten om hem te overmeesteren. Over Zaragoza's motief is nog niets duidelijk. Hij zit vast en wordt verhoord.