Hittegolf, tropische nacht en ook vandaag snikheet

Hittegolf

Vannacht was het zover: de hitte van de afgelopen dagen is nu ook officieel een hittegolf. Om even voor 3 uur was het in De Bilt 29,7 graden en daarmee was het vijf dagen op rij zomers warm.

Om te kunnen spreken van een hittegolf moeten er naast van die vijf zomerse dagen, drie dagen zijn waarop de temperatuur 30 graden of hoger is. Aan die voorwaarde werd dinsdag (31,9), woensdag (36,4) en donderdag (37,5) al voldaan. In Gilze-Rijen werd donderdag een hitterecord gevestigd met 40,7 graden Celsius.

Waarom wordt er altijd naar het Utrechtse De Bilt gekeken? NOS op 3 vroeg het vorig jaar aan weerman Gerrit Hiemstra.