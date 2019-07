Vierdaagsekoning Bert (87) ontroerd door kaartjesregen

Ruim een week nadat hij onfortuinlijk uitviel bij de Nijmeegse Vierdaagse kan Bert van der Lans (87) weer een beetje lachen. Hij neemt ontroerd de 166 kaarten in ontvangst die luisteraars van Omroep Gelderland hebben opgestuurd en kondigt aan dat hij er volgend jaar gewoon weer bij is.

Van der Lans had pech, deze Vierdaagse. Met 71 kruisjes is hij recordhouder, maar bij zijn 72ste editie ging het mis. Nadat hij de eerste dag weer zijn gebruikelijke 40 kilometer had gelopen, viel Van der Lans van zijn fiets en brak zijn sleutelbeen. Aanvankelijk wilde hij de tweede dag toch starten, maar in overleg met zijn dochter zag hij daar van af.

Besmet met het Vierdaagsevirus

En nu zit hij thuis. Zonder mitella, maar wel een gebroken sleutelbeen dat langzaam heelt. En met 166 beterschapskaarten op tafel. "Die 166 is de afstand die een Vierdaagseloper ongeveer loopt in kilometers", legt Van der Lans uit. Hij is ontroerd door alle berichten, die uit heel Nederland bij Omroep Gelderland terecht zijn gekomen. "Deze mensen zijn net als ik besmet met het Vierdaagsevirus, dat schept zo'n band."

De ochtend nadat hij had opgegeven keek Van der Lans al uit naar de volgende editie van de Vierdaagse. Als het aan hem ligt staat hij dan gewoon weer aan de start. "Ik begrijp wel dat het steeds moeilijker is, maar de drive is er nog. Het is een stukje van mijn leven geworden. Stoppen is toegeven dat ik het niet meer kan."