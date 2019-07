Reisorganisaties bereiden claims voor vanwege Schiphol-storing

Touroperators willen de rekening van de storing bij Schiphol verhalen op de luchthaven of de brandstofleverancier. De storing heeft de organisaties mogelijk miljoenen euro's gekost.

"Het gaat om heel veel geld", zegt Frank Oostdam van branchevereniging ANVR in het NOS Radio 1 Journaal. "De afgelopen dagen hebben reisorganisaties overgewerkt om de reizigers weg te krijgen of om te boeken. Er is veel tijd in gestoken, dat kost geld. En als vakantiegangers een dag of twee later konden vertrekken, dan moet de touroperator de dagen terugbetalen. Dat kan aardig oplopen gezien de tienduizenden mensen die op Schiphol stonden."

Door een storing in het brandstofsysteem op Schiphol konden woensdag vluchten niet op tijd vertrekken. 180 vluchten van en naar Schiphol werden geannuleerd.

Geen leuke dag

De reisorganisaties vinden dat Schiphol slecht heeft gecommuniceerd rond de storing en willen daarover met de luchthaven in gesprek. "Met alle moderne middelen kun je beter met klanten communiceren dan nu is gebeurd", zegt Oostdam. "Ook reisorganisaties werd niets verteld. Je zal maar callcentermedewerker zijn, dan heb je geen leuke dagen gehad."

Reizigers die rechtstreeks een ticket hebben gekocht bij luchtvaartmaatschappijen krijgen doorgaans geen geld terug. De tankstoring wordt namelijk gezien als een buitengewone omstandigheid.

NOS op 3 maakte deze slider over hoe het brandstofsysteem op Schiphol werkt: