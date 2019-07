In Groningen is vannacht een containerschip tegen een brug waarover een busbaan loopt aangevaren. Het schip, dat over het Van Starkenborghkanaal voer, zit klem onder de brug in de Oosterhamrikbaan. Door de aanvaring verschoven de containers en is de stuurhut door een container geramd.

De busbaan en het Van Starkenborghkanaal zijn voorlopig gestremd. Er is niemand gewond geraakt.