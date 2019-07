30 miljoen prijzengeld, 200 spelers, honderdduizenden kijkers: WK Fortnite begint 

Fortnite is met 250 miljoen spelers per maand wereldwijd verreweg het grootste spel ter wereld. Dit weekend is er een WK. Dit is wat je van het evenement in New York kunt verwachten.

Eerst even een stap terug: hoe gaat het spel? Simpel gezegd: spelers verzamelen punten door tegenstanders te killen, en zo lang mogelijk in leven te blijven; wie wint door als laatste over te blijven krijgt de meeste punten.

Oké, maar hoe ziet een potje Fortnite met topspelers er eigenlijk uit? Dat is complexer dan je wellicht denkt: