700 meter aan kade afgesloten tijdens Canal Parade vanwege instortingsgevaar

De gemeente Amsterdam zet volgende week zaterdag tijdens de Canal Parade in totaal 700 meter aan kade af in verband met instortingsgevaar. Het is al langer bekend dat veel kades in de stad in slechte staat verkeren.

Jaarlijks trekken honderdduizenden feestgangers naar de binnenstad van Amsterdam om de optocht te volgen. De gemeente is bang dat de al zwakke delen van de kades instorten door de extra zware belasting. Op sommige delen zijn herstelwerkzaamheden al gestart, andere delen zijn uit voorzorg afgezet.

"Incidenten zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar daar waar de gemeente een verhoogd risico op incidenten ziet, worden maatregelen getroffen", laat een woordvoerder van de gemeente aan AT5 weten.

Extra beveiliging

En dus worden er hoge hekken met zeilen geplaatst bij onder meer het Pulitzer Hotel en langs een deel van de Prinsengracht. De parade is niet te zien vanaf die plekken. Op de plaatsen waar lage hekken worden geplaatst, moeten extra beveiligers opletten dat er niemand voorbij loopt.

Voorgaande jaren zijn er ook kleine delen van de kade afgesloten voor bezoekers. Of dit in de toekomst tijdens andere grote evenementen ook het geval zal zijn, is nog niet duidelijk. "Het is wel duidelijk dat het achterstallig onderhoud jaren gaat duren", aldus de gemeente.