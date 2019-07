Amerikaanse minister geeft opdracht tot uitvoeren doodstraffen

De Amerikaanse minister van Justitie Barr heeft de terechtstelling gelast van vijf gevangenen die door federale rechtbanken ter dood zijn veroordeeld. Dat zou in december moeten gaan gebeuren. Daarna volgen er meer.

"Het ministerie voert de wet uit en we zijn het aan de slachtoffers en hun familie verplicht om de straf te voltrekken die de rechters hebben opgelegd", zei Barr.

Sinds 2003 zijn er geen gevangenen meer geëxecuteerd die door federale rechters ter dood werden veroordeeld; tussen 1963 en 2003 waren het maar drie. Dit lage aantal was onder meer het gevolg van een traag werkende overheid, het in hoger beroep gaan door veroordeelden en het relatief lage aantal gevangenen in federale dodencellen.

Vloeistof

In 2014 gelastte president Obama het ministerie van Onderwijs onderzoek te doen naar de doodstraf en het injecteren van terdoodveroordeelden met een dodelijke vloeistof. Dat jaar liep executie in Ohio op een marteling uit, omdat de geïnjecteerde vloeistof niet goed werkte. Dat onderzoek is afgerond. De resultaten zijn niet bekendgemaakt, maar Barr zegt dat de executies kunnen worden hervat.

Volgens Barr hebben de gevangenen die in december ter dood moeten worden gebracht verschrikkelijke misdaden gepleegd. Allen hebben een of meerdere moorden gepleegd en alle vijf hebben een kind vermoord.

Zo'n 20 Amerikaanse staten hebben de doodstraf afgeschaft. In andere staten bestaat hij nog wel en worden doodvonnissen van staatsrechtbanken vaak wel voltrokken.