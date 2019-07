Flink meer appels aan de bomen, minder peren

Er hangen meer appels maar minder peren aan de fruitbomen. Volgens de oogstramingen van brancheorganisaties GroentenFruit Huis en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) bedraagt de Nederlandse appeloogst zo'n 285 miljoen kilo, 7 procent meer dan vorig jaar. De perenoogst valt met 379 miljoen kilo 6 procent lager uit.

De nieuwe appels en peren liggen vanaf half augustus in de winkel. Of de hogere of lagere oogst leidt tot goedkopere appels of duurdere peren is moeilijk te voorspellen. Dat hangt ook af van de oogst - en dus het aanbod - en de vraag naar fruit in andere landen.

150 voetbalvelden

Berend Jan van Westreenen is een van de grootste appel- en perentelers van ons land. Zijn terrein in Echteld - hartje Betuwe - is 75 hectare groot (150 voetbalvelden). Hij verwacht over een week of vijf een prima oogst van ruim 4 miljoen kilo. "Daarvan ruim de helft appels. In totaal denk ik, zo'n 17 miljoen stuks fruit. Voor elke inwoner één appel of peer."

De hitte van deze week zorgt voor veel extra werk. "Te heet, te koud, dat zijn extremen en daar houden we niet van. Daar hebben de bomen best last van. Gelukkig is het maar een korte periode. Dus we houden de boomgaard goed vochtig, elke dag veel extra sproeien, zo hopen we de temperatuur wat te temperen. Met sproeien kan de temperatuur hier 10 graden naar beneden", zegt Van Westreenen.

Kleine appels

De vruchten zijn nu nog relatief klein. "Juist in de laatste vier, vijf weken voor de oogst groeit fruit het hardst. D'r komt nog zo'n twee centimeter doorsnee bij, dan hebben ze precies de perfecte grootte."

De oogstraming die het GroentenFruit Huis bekend heeft gemaakt, is belangrijk voor telers. "Ik wil toch weten hoeveel mensen we nodig hebben om het fruit binnen te halen, hoeveel kisten, hoeveel opslagruimte. En de kopers - supermarkten bijvoorbeeld - willen ook weten waar ze aan toe zijn. Want we willen het hele jaar appels en peren hebben, dus dat moet gespreid worden. Dan is het handig om te weten hoe groot de oogst is."

Topoogst

Van Westreenen verwacht een topoogst: "Al luister ik soms met angst en beven naar de weerman, vooral als hij het over onweer heeft. Dan krijg ik het best wel benauwd. Al die kilo's die je buiten hebt hangen, kunnen met een forse hagelbui - in twee, drie minuten - kapot zijn en weg. Onvoorstelbaar. Dan gaat alles naar de industrie. Maar die prijs is zo laag, die ligt ver onder de kostprijs."