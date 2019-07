Oekraïne legt Russische tanker aan de ketting

Oekraïne heeft een Russische tanker aan de ketting gelegd in de haven van Izmajil. Het schip zou betrokken zijn geweest bij een incident in november in de Straat van Kertsj. Daarbij werden 24 zeelieden door Rusland gevangen genomen, ze zitten nog altijd vast.

het Internationaal Zeerechttribunaal van de VN oordeelde in mei dat Rusland hen moet vrijlaten, maar daar Rusland negeert de uitspraak.

De Oekraïense geheime dienst is erachter gekomen dat het schip van naam is veranderd. Ten tijde van het incident heette het schip Neyma, maar nu vaart het onder de naam Nika Spirit. De geheime dienst ziet het vaartuig als bewijsmateriaal voor de aanval en heeft daarom het schip vastgelegd.

Ruilmiddel

"Deze actie zal niet goed zijn voor de spanning tussen beide landen," zegt Rusland correspondent David Jan Godfroid. Hij kan zich voorstellen dat Oekraïne de tanker inzet als ruilmiddel voor de zeelieden.

In november nam Rusland drie Oekraïense schepen in beslag toen die door de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen. De Oekraïense marine beschuldigde Rusland ervan het vuur te hebben geopend op zijn schepen. Moskou zei destijds dat de Oekraïners illegaal Russische wateren waren binnengevaren.

Rusland zegt dat de actie illegaal is en roept Oekraïne op om het schip vrij te geven, meldt persbureau RIA. Godfroid: "Ze hebben aangekondigd adequaat te reageren, hoe ze dat gaan doen, is nog de vraag."