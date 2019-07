Nieuwe arrestaties na onderscheppen zeilboot met 500 kilo cocaïne

De politie heeft in Amsterdam dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een criminele organisatie die met een zeilboot 500 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa wilde smokkelen.

De bewuste zeilboot werd op 10 juli door de Portugese politie onderschept ter hoogte van de Azoren. De twee opvarenden, een 53-jarige man uit Amsterdam en een 41-jarige Est die in Almere woont, werden gearresteerd. Diezelfde avond doorzocht de politie op verzoek van de Spaanse autoriteiten panden in Amsterdam, Almere, Kortgene en Colijnsplaat, waarbij verschillende goederen in beslag zijn genomen.

Dinsdag werden op verzoek van de Spaanse autoriteiten een 35-jarige man uit Amsterdam met de Engelse nationaliteit en een 53-jarige Nederlander aangehouden. Zij zijn vastgezet in afwachting van hun uitlevering aan Spanje.

Maritieme drugssmokkel

Het onderscheppen van het zeiljacht gebeurde na onderzoek door het MAOC, een samenwerkingsverband van onder meer Spanje, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is opgericht om maritieme drugssmokkel tegen de gaan.

Volgens Gert Wibbelink van de Landelijke Eenheid van de politie is Nederland een belangrijk logistiek knooppunt voor aan- en doorvoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. "Dat gebeurt niet alleen met grote zeeschepen, maar ook met recreatievaartuigen. Om te voorkomen dat verdovende middelen Nederland überhaupt bereiken, is het belangrijk dat we de samenwerking zoeken."