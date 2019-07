UNHCR: mogelijk 150 mensen verdronken voor Libische kust

Voor de Libische kust zijn vele tientallen migranten omgekomen bij een schipbreuk. Volgens een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er mogelijk 150 mensen verdronken. Als dat aantal wordt bevestigd, is het de grootste scheepsramp in de Middellandse Zee dit jaar.

Zo'n 150 andere opvarenden zijn door vissers gered en overgedragen aan de Libische kustwacht, die hen heeft teruggebracht naar Libië.

Het ongeluk gebeurde bij de havenstad Al Khums, in het westen van Libië. Volgens overlevenden waren er zo'n 300 mensen aan boord.

Libië is het belangrijkste doorreisland voor Afrikaanse migranten naar Europa. Zo'n 90 procent van de migranten die over de Middellandse Zee naar Europa reizen, reist via Libië. Mensensmokkelaars en gewapende groepen hebben er vrij spel door de chaos die heerst in het land sinds de val van dictator Kadhafi in 2011.